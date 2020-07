Dan Brown, la moglie gli fa causa: «Ha sperperato i nostri soldi con le amanti». I regali folli alle donne

Dan Brown, il famoso autore del Codice Da Vinci è stato citato in giudizio dalla sua ex moglie. Blythe Brown lo accusa infatti di aver intrapreso una «condotta illecita e vergognosa» durante gli ultimi anni del loro matrimonio.

Le “sordide” relazioni di Dan Brown

L’ex moglie ha deciso di passare definitivamente alle carte bollate nei giorni scorsi sostenendo le “malefatte” dello scrittore. Ha sostenuto che Dan Brown abbia «segretamente sottratto» ingenti somme di denaro «per condurre sordide relazioni extraconiugali». Queste relazioni avrebbero riguardato «diverse donne», tra cui un addestratrice di cavalli olandese e una parrucchiera locale.

I regali faraonici alle presunte amanti

I regali sono stati “pesanti”. Sembra infatti che Dan Brown abbia usato i fondi dei loro beni comuni per donare tra l’altro un cavallo del valore di 345.000 dollari nonché una macchina nuova. Ma anche un camion per il trasporto di cavalli e i lavori di ristrutturazione dell’appartamento per l’addestratrice con la quale avrebbe avuto una relazione.

Altre accuse e la difesa

Secondo le accuse dell’ex moglie, Dan Brown avrebbe usato i loro beni comuni anche per intrattenere una relazione con «un funzionario politico» e con la sua personal trainer. E avrebbe occultato dei nuovi progetti di Blythe Brown basati sui romanzi che la coppia aveva «creato insieme». L’autore de Il Codice da Vinci ha replicato dicendo che le affermazioni dell’ex moglie sono false.

I capolavori di Dan Brown

Lo scrittore statunitense è notissimo per i suoi thriller. Con più di 200 milioni di copie vendute, è tra gli autori thriller più popolari e di maggior successo degli ultimi tempi. È autore dei bestseller Crypto, Angeli e demoni, La verità del ghiaccio, Il simbolo perduto, Inferno e Origin, la sua opera più celebre è Il codice da Vinci che con più di 85 milioni di copie vendute è tra i libri più conosciuti e venduti del mondo.