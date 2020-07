Guido Crosetto a CoffeeBreak su La7 perde la pazienza. E alza la voce con la giornalista Claudia Fusani, tutta intenta a celebrare i trionfi di Giuseppe Conte. Un clima da eterno derby che appunta fa imbestialire Crosetto e lo induce a urlare, all’ennesima interruzione da parte della Fusani: “Non me ne frega niente dei sovranisti, questa non è una gara tra governo e centrodestra, c’è gente che muore di fame lo volete capire? Arriveranno 20 miliardi a gennaio ma da qui a gennaio ci sono sei mesi e in quei sei mesi la gente rischia di morire di fame. Questa è la realtà ma voi – grida ancora Crosetto rivolto alla Fusani – siete così ideologici che fate perdere la pazienza persino a uno come me…”. Poi scrive un tweet in cui si scusa con il conduttore Andrea Pancani: “Non è mia abitudine alzare la voce, ma non sono riuscito a trattenermi”. I commenti danno tutti ragione a Crosetto, e si complimentano anzi per lo stile avuto nel confronto. “E’ stato fin troppo cortese, non deve scusarsi. – scrive uno – Ha citato elementi oggettivi, considerazioni logiche stringenti, situazioni reali che investono la vita della gente comune. I suoi interlocutori, @claudiafusani in primis, sono grancassa del pensiero unico, senza alcuna credibilità”.

Mi scuso, @andrea_pancani non è mia abitudine alzare la voce, ma questa mattina a @CoffeeBreakLa7 non sono riuscito a trattenermi. pic.twitter.com/KnKPpUyE0I — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 23, 2020