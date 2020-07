Buone notizie dal bollettino di oggi sul coronavirus, anche se i dati del lunedì risentono del numero minore di tamponi effettuati nel fine settimana. Sono 5 i morti per coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime, dall’inizio dell’emergenza, sono 35.112. Le buone notizie arrivano però sul fronte dei nuovi contagiati, che sono 170 , un numero inferiore a quello dei giorni precedenti. In totale i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 246.286. I guariti nelle ultime 24 ore sono 147 e portano il totale a 198.593, scacciando i profeti dell’allarmismo ingiustificato.

Coronavirus, cinque regioni senza morti

La diminuzione dei tamponi (oggi 25.551, la metà della media quotidiana) spiegano in parte i dati confortanti, ma il trend sembra buono e il calo è distribuito su tutte le regioni, con l’eccezione della Liguria che sale da 3 a 24 nuovi casi. Segnalano una vittima ciascuna cinque regioni: Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna. Mentre sono cinque anche le regioni senza nuovi casi odierni: Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta.

La Lombardia fa segnare zero decessi

Quarto giorno consecutivo senza decessi di persone positive al coronavirus in Lombardia e sei province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi. Secondo i dati forniti dalla Regione i morti dall’inizio della pandemia sono 16.801. Sono 34 i nuovi casi positivi di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologici. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, si comunica dal Pirellone, sono 3.992, per oltre 1,26 milioni dll’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 137, due in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 14 persone, una in più di ieri. I guariti e i dimessi sono complessivamente 72.429, in aumento di 80 unità da ieri.