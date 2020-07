Coronavirus, ora Arcuri è pessimista: «La seconda ondata? Temo proprio che ci sarà»

«Sì». Così il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, intervistato da Lucia Annunziata durante un web talk organizzato dal Centro studi americani, ha risposto a chi gli ha chiesto se teme una nuova ondata della pandemia a settembre-ottobre. Arcuri ha poi aggiunto: «Penso possa esserci una ripresa della curva dei contagi, ma sarà molto difficile che ci si rigetti nel dramma di marzo».Ora «c’è capacità di gestirla meglio».

Arcuri: «La app Immuni ancora non diffusa»

«La app Immuni non ha per ora raggiunto target che si immaginavano all’inizio», ha aggiunto. «La campagna di comunicazione c’è e continua. La principale ragione per cui è successo non ha a che fare con la App e la campagna di comunicazione, ma con la fase del ciclo divita dell’epidemia che viviamo, che trova una forma comprensibile ma non condivisibile di rilassamento». La App Immuni «ci servirà molto a partire da autunno».

Speranza: divieto di ingresso a chi arriva dai Paesi a rischio

Niente ingresso in Italia per chi arriva da Paesi a rischio Covid. Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i ministri degli Affari Esteri, dell’Interno e dei Trasporti. L’ordinanza dispone il “divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana».

Sospesi anche i voli

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati, fa sapere il ministero di Lungotevere Ripa in una nota. «Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi. È per questo – spiega Speranza – che abbiamo scelto la linea della massima prudenza».