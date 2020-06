“Il coronavirus è clinicamente morto”. Il professore Alberto Zangrillo ha ribadito la sua tesi da Nicola Porro a Quarta Repubblica, in diretta su Rete4. “Ho solo detto quello che tutti i clinici d’Italia osservano – spiega il primario della terapia intensiva del San Raffaele di Milano – il virus non è mutato, ma gode di una sorte di immunità ci limitiamo ad osservare i fatti”. Zangrillo analizza i numeri che vediamo oggi e ribadisce la sua convinzione. “Ci dicono che stiamo vincendo la nostra battaglia. La paura era giustificata, io ho avuto molta paura, ora dobbiamo uscirne e siamo sulla buona strada”.

Zangrillo da Porro

L’intervento del primario milanese ha toccato inevitabilmente la guerra dialettica con il comitato tecnico scientifico. L’organismo istituzionale lo ha trattato come se fosse un visionario. Eppure, diversi virologi hanno sposato la sua tesi: “Io ho il massimo rispetto per il comitato, anche se alcune indicazioni mi sono sembrate indigeste, l’apice dell’eccellenza sanitaria l’abbiamo toccato in Lombardia”.

Lo storytelling apocalittico del Cts

Inoltre il luminare milanese ha smontato la narrazione apocalittica degli esperti del governo sulla inevitabile seconda ondata del virus in autunno: “Non sono Nostradamus, non ho la sfera magica. È come dire che a Sant’Ambrogio a Milano nevicherà. – dichiara -Noi immaginiamo che la seconda non ci possa essere: sappiamo che i Betacoronavirus che abbiamo conosciuto in precedenza non hanno fatto danni in autunno. Speriamo che questo Betacoronavirus particolarmente fastidioso si comporti allo stesso modo. Nessuno può dirlo, il virus ci ha già sorpreso una volta, speriamo lo faccia positivamente in autunno”.

Ministero della Salute diviso: Sileri con Zangrillo, Zampa no

Il viceministro Sileri è sembrato convito dalle posizioni espresse dal primario del San Raffaele: “Io sono d’accordo con Zangrillo, negli ospedali non arrivano più malati gravi. La paura deve essere sostituita dalla sicurezza”. Tuttavia, il ministero della Salute e il sottosegretario Zampa sono intervenuti con una nota per una vera e propria “scomunica” del professore. Il governo dimostra di avere poche idee. E confuse.