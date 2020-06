Luca Zaia, presidente del Veneto, se la prende con i negazionisti in servizio permanente. Quelli cioè che con le loro teorie complottiste sul virus mettono in pericolo la salute dei cittadini. Intervenendo alla trasmissione Agorà, Zaia paragona questi filoni di pensiero ai negazionisti dei campi di concentramento. “Chi nega la Shoa commette un reato”, afferma. E lascia intendere di essere favorevole a qualche paletto legale anche per chi diffonde teorie astruse come il fatto che la terra è piatta o come il fatto che il virus è inventato per soggiogare la popolazione mondiale. “Io sono per il libero pensiero – chiarisce – ma c’è un limite oltre il quale non si può andare”. Zaia sembra volersi riferire al movimento dei gilet arancioni, il cui capo, il generale Pappalardo, ha sostenuto in un’intervista al Corriere che il virus è un’invenzione e che basta un antibiotico per debellarlo.

C’è chi nega la pandemia da Coronavirus, serve una legge per chi nega evidenze? “Io sono per la libertà di pensiero, ma c’è un limite oltre il quale non si può andare. Chi nega cose come i campi di concentramento commette un reato, punto” @zaiapresidente #agorarai pic.twitter.com/I2dC8y52CK

— Agorà (@agorarai) June 1, 2020