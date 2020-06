WhatsApp, “ultimo accesso non disponibile”: il web tra ironia e rabbia. Poi viene svelato il perché

Migliaia di commenti, segnalazioni, lamentele e ironia hanno inondato per qualche ora i social, in particolar modo Twitter. Il motivo? Improvvisamente WhatsApp non ha reso più visibile agli utenti l’orario dell’ultimo accesso dei propri contatti. E nemmeno la presenza online. Le ragioni, all’inizio, non sono state rese note. Si parlava di un guasto oppure un aggiornamento in tempo reale che causava un disguido momentaneo, anche se non certo breve.

WhatsApp, le reazioni degli utenti

Oltre al panico di molti utenti, abituati a contare sulla possibilità di vedere online l’interlocutore (l’ultimo accesso è una funzione che può essere facilmente modificata nelle impostazioni), sul filo del web correva anche l’ironia. «Adesso come stalkero il mio ex fidanzato? Ridatemi immediatamente l’unica funzione che mi tiene in vita!», si sfogava una utente. «Finalmente non mi diranno più “sei online, perché non mi caghi?” e io sono superfelice!», ironizza un altro. «I miei stalker sono nel panico, ben gli sta», affondava un’altra ancora.

Il problema ha oltrepassato i confini

Il problema sembrava andare ben oltre i confini del nostro paese, a giudicare dai commenti che provenivano da ogni parte del globo: India, Regno Unito, Sud Africa, solo per dirne alcuni. Impossibile sapere che succedeva. Gli amanti che si spiavano da lontano hanno dovuto aspettare ancora un po’. Nel frattempo un utente ha fatto la domanda definitiva: “Caro Zuckerberg… ma tutt’appost?”.

Arriva il chiarimento

«State attenti alle fake news». WaBetaInfo, profilo Twitter sempre informato sulle novità di WhatsApp, ha fatto il punto sulla novità -inattesa e non programmata. «WhatsApp non sta lavorando per nascondere l’ultimo accesso e lo status online», ha spiegato il profilo Twitter. Le novità «sono provocate da un problema ai server». I primi bug sono stati eliminati e «sicuramente stanno lavorando per sistemare tutti gli altri problemi». Poco dopo, il nuovo messaggio: «WhatsApp ha riparato tutti i guasti. Potete tornare a sbirciare l’ultimo accesso e lo status» degli altri utenti.