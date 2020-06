Il ministro della Salute Roberto Speranza manifesta la sua soddisfazione per l’accordo annunciato ieri sul fronte del vaccino anti-Covid in un’intervista al Corriere. “L’accordo con una delle aziende farmaceutiche più grandi del mondo, che ha il vaccino più promettente, è il frutto di un lavoro duro, molto serio”, rivendica il ministro. “Un pezzo significativo del processo produttivo si realizzerà da noi, grazie a due importanti realtà di Pomezia e Anagni”.

Accordo per 400 milioni di dosi

Speranza afferma ancora: “Abbiamo fatto un accordo per 400 milioni di dosi, di cui i primi 60 milioni saranno disponibili a partire dall’autunno. L’Italia è nel gruppo di testa, fra i Paesi che devono gestire il vaccino”.

“I primi a ricevere il vaccino saranno i lavoratori della sanità. E poi le persone a rischio, per età o perché colpite da certe patologie, e le forze dell’ordine”. Lo afferma il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi in una intervista a Repubblica.

Ricciardi: un piano per immunizzare il Paese

Ricciardi afferma che c’è un piano, una strategia per immunizzare il paese dopo l’annuncio dell’accordo con AstraZeneca per la produzione dl vaccino. Il vaccino di AstraZeneca, spiega Ricciardi, è quello “in fase di sperimentazione più avanzata, cioè nella 2. Lo stanno provando su 10 mila volontari. Rispetto agli altri gruppi che lavorano sullo stesso obiettivo hanno almeno sei mesi di vantaggio”. Quanto ai tempi sottolinea: “Anche se in questo momento nessuno può dire al 100 per cento che arriveranno in fondo, se lo faranno potremo avere le prime dosi alla fine di quest’ anno”.

Prima sanitari, anziani e persone a rischio

Nel piano per immunizzare il paese, spiega Ricciardi, prima toccherà “al personale sanitario, alle categorie a rischio, per età o patologie, e a militari e forze dell’ordine. Poi piano piano toccherà agli altri. Andranno organizzati servizi sanitari, centri vaccinali e medici di famiglia, per coprire più rapidamente possibile la popolazione”.

Un ottimismo che cozza però con il parere di molti esperti secondo i quali per un vaccino efficace servivano almeno due anni. Ma la corsa al vaccino – ce ne sono almeno dieci in fase di sviluppo avanzata – è diventata presto un business con relativo rialzo di titoli in borsa ogni volta che abbiamo un annuncio trionfalistico. L’americana Moderna spera di fare arrivare il suo vaccino entro la fine dell’anno. Nella stessa fase di sviluppo c’è poi il vaccino testato a Oxford, in collaborazione con la Advent Irbm di Pomezia. L’Italia ha investito nella ricerca per il vaccino anti-Covid 120 milioni di euro per i prossimi 5 anni.