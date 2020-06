Vacanze, sono partite le prenotazioni per l’estate. Ecco che cosa stanno scegliendo gli italiani

Si avvicinano le vacanze. Dopo il lockdown in molti si sono messi in moto per prenotare. Un risultato salta subito agli occhi: l’estate sarà all’insegna delle ferie “domestiche”. Saranno infatti pochi gli italiani che si recheranno all’estero (solo il 10%). Nove su dieci, invece, rimarranno nel Belpaese. Le prenotazioni sono in forte ripresa e l’Italia figura come primo Paese che recupera in seguito all’emergenza Covid-19.

Vacanze, le località più richieste

Come ogni anno ci sono comunque luoghi-simbolo, che hanno una forte attrazione. Non a caso, in vetta alle preferenze arrivano località come Alassio, Jesolo, Caorle, il Salento. Questo conferma un grande ritorno alle vacanze domestiche stile anni ’60-’70. A tastare il polso degli italiani, come riporta l’Adnkronos, è il motore di ricerca internazionale Bluepillow. Ospita e mette a confronto 14 milioni di offerte di alloggi in tutto il mondo aggregando i dati di tutte le varie piattaforme di e-travel presenti sul web.

L’incognita delle restrizioni

Un elemento è sicuro: a condizionare le scelte estive è soprattutto k’incertezza. Non si sa ancora quali restrizioni ci saranno. Però la voglia di relax, per chi potrà permetterselo, è tanta. La stagione si allunga, da agosto a fine settembre, ottobre. Probabilmente ci si proietta in avanti per la paura del contagio. Si viaggerà prevalentemente in auto o moto verso le località marine ma vanno forti anche le mete montane, mentre le città d’arte rimangono un po’ indietro.

Le case e gli alberghi

Come alloggio i nostri concittadini preferiscono le case. Una scekta probabilmente dovuta alla necessità di distanziamento sociale. Al secondo posto, per le vacanze, figurano gli hotel e al terzo agriturismi e B&B. Aumenta il trend per la casa in campagna con possibilità di muoversi nei dintorni visto che il mare non è più accessibile come prima.