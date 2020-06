Hanno puntato le loro armi, la donna una pistola, l’uomo quello che sembra essere un fucile semiautomatico, contro i dimostranti che sfilavano davanti alla loro casa, un ricco edificio in stile rinascimentale. E’ quanto mostra un video, registrato a St. Louis, in Missouri, durante un corteo del movimento “Expect Us” che “chiede azioni contro la violenza nei confronti degli afroamericani”.

Trump rilancia il video virale

Il video in queste ore è diventato virale, con molti che criticano allarmati il comportamento della coppia e altri che inneggiano al “white power”. Anche Donald Trump lo ha rilanciato sul suo account twitter, senza alcun commento.

Il video di St. Louis mostra la coppia, che presidia, con le armi in mano, l’ingresso ed il giardino della loro abitazione, urlando contro i manifestanti, ed in qualche momento puntando le armi contro il corteo che continua a sfilare sul marciapiede. Si trattava, spiegano i media Usa, di una strada privata di un quartiere ricco della città per andare a protestare davanti all’abitazione della sindaca Lyda Krewson.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor’s home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch

— ABC News (@ABC) June 29, 2020