Ci diranno che dobbiamo ringraziare il Padreterno per Gualtieri al governo. Ma continuiamo a credere che le allucinazioni le abbiano loro e non noi. Perché sarà da loro che dipenderà il cosiddetto rilancio dell’Italia e per questo ne abbiamo timore.

Tra Pd e Cinquestelle fanno danni e propaganda. Una miscela terribile. Una massa di miliardi per indebitarci con un po’ di castronerie niente male e illudere ancora di più il nostro popolo.

Fantasie di Gualtieri, governo e alleati

Una deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, si è messa a scartabellare i fascicoloni degli emendamenti di maggioranza al decreto rilancio e c’è da rimanere attoniti. Già l’Europa non vuole mollare quattrini, se poi dovessero passare le proposte di certi pentastellati ci chiederebbero se siamo diventati scemi.