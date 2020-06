Indossano i guanti antiCovid e quindi è difficile mostrare le mani pulite, ma la giornata di ieri è stata abbastanza chiarificatrice sull’ipocrisia dei Cinquestelle. La storia dei finanziamenti dal Venezuela – tre magnifici milioni e mezzo – ha avuto l’effetto di un terribile scapaccione. Inevitabili le urla al Gomblotto, come è abitudine della Gran Casa degli Onesti per Statuto.

La faccia più tosta è stata quella del cosiddetto ministro della giustizia. Alfonso Bonafede, che subito ha sparato a zero su chi chiede notizie sulla denuncia del giornale spagnolo “ABC”, e ha grondato vergogna per la memoria di Gianroberto Casaleggio.

Cinquestelle in difficoltà sui soldi dal Venezuela

Il guardasigilli – poveri noi – aveva appena festeggiato la fine delle trasmissioni di Giletti, l’unico a chiedergli conto delle nefandezze a via Arenula, e non si rende conto che semmai deve spiegare lui perché non è stata ancora aperta alcuna inchiesta. Se la storiaccia dei finanziamenti venezuelani avesse riguardato qualunque altro partito, i suoi compari di partito avrebbero già strillato ladri. Ora non si può neanche chiedere se è vero quello che abbiamo letto.