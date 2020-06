Nel 1980, Punto Radio Tv apparteneva niente meno che al Partito comunista italiano, federazione di Bologna. Era stata acquistata dal Pci due anni prima, nel 1978, quando i ragazzi che la fondarono decisero che l’impresa fosse diventata troppo onerosa per loro.

Tra quei ragazzi, Gaetano Curreri, leader degli “Stadio” e, soprattutto, Vasco Rossi, il quale fu il primo amministratore e direttore dell’emittente. Quando esplose la bomba alla stazione, naturalmente, gli operatori della piccola televisione locale si precipitarono nel luogo dell’attentato, filmando per diverse ore le macerie e l’affaccendarsi drammatico dei soccorritori. Tutto questo materiale, probabilmente, è ancora “patrimonio” del Pd bolognese. Parte di esso, però, è finito nella rete web, sotto forma di programmi tra i più svariati e che parlano di Bologna e della sua storia.

In uno di questi programmi – Quelle antenne sui tetti -, dedicato all’emittenza pionieristica di quegli anni, Alessandro Pellegrini, difensore di Gilberto Cavallini nel processo che lo vede imputato in appello per la strage di Bologna, dopo la condanna in primo grado, non ha potuto non rilevare un passaggio di non poca importanza.