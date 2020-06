“Stati Generali” è una formulazione pre-rivoluzionaria, il Sovrano convocava a sua volontà i rappresentanti delle varie componenti sociali, il popolo era escluso: Aristocrazia, Alto e Basso Clero, Borghesia. E davano solo parere. Niente a che vedere con i Parlamenti che nacquero contro gli Stati Generali con la Rivoluzione Francese, in Europa continentale. Quindi convocare Stati Generali in epoca parlamentare è incongruente, un passo indietro.

Ammettiamo che siano forme di ascolto, discussione , elaborazione di proposte.Si parlerà di informatizzazione, di Intelligenza artificiale, di Green Economy, di Smart Economy, di Alta Velocità, di Cantieri Aperti, snellimento, semplificazione, sburocratizzazione, Sostenibilità Ambientale, Riforma della Giustizia, e quant’altro di risaputo. Era preferibile agire, ma oggi, in Italia, l’annuncio vale un fatto, non si agisce, si dice che cosa verrà fatto. E si dice senza fare.

L’Economia Verde, la purificazione dell’ambiente, quale contributo possono ricevere da un Convegno se ne discutiamo da anni? L’ apertura dei cantieri? Da anni in sospeso, per timore di danni ambientali, per sospetti sulla corruzione infiltrata. C’era occorrenza di un Convegno? Informatizzazione, Intelligenza Artificiale, Smart Economy… Sono curiosissimo di conoscere se vi sarà qualcuno che indagherà sulla rovina di posti di lavoro che ne verrà. Avrei indicato altri temi: sull’opportunità di rivedere le misure che regolano l’apertura dei bar ,ristoranti, alberghi, spiagge, sale da ballo, negozi,assembramenti, mascherine, guanti, misure assolutamente punitive dell’imprenditorialità . Inutile proporre se abbiamo regole paralizzanti! Che rinascita? Spero esista una ridiscussione delle misure regolative. Qualsiasi progetto, qualsiasi “apertura” di attività con queste regole finisce.

Ci si rende conto che l’informatizzazione, l’intelligenza artificiale colpiscono migliaia e migliaia di posti di lavoro? Che la caduta demografica ci rende un Paese con popolazione sostituita, in balia degli stranieri? Si parlerà di questo? Dei cinesi che continuano a divorare animali selvaggi? Che occorre concepire imprese di lavoratori-imprenditori che spartiscono tra loro il profitto, e lavorano quanto occorre per sostenersi, proprietari dell’impresa, autoccupati? Si proporrà il Baratto Sociale, ossia lo scambio di prestazioni, il professore dà una lezione, il muratore-studente aggiusta la casa, e tutto il resto per ogni attività scambiabile! O l’Impresa Pattizia, un accordo tra capitalista e lavoratori per salvare l’impresa e l’occupazione, agendo su orari, salari, profitto, produttività.C’è qualcuno che ne parlerà?

Il vero tema è: quale modalità economica genera maggiore e più sana occupazione.Variare le componenti: produttività,orari, salari, salute, profitto, e cercare la combinazione con il maggiore vantaggio relativo rispetto al valore assoluto della massima occupazione sana. Agendo senza categorie prestabilite, senza certezze non verificate. Per dire: se l’economia verde è un disastro la si attenui o freni, se l’informatizzazione disumanizza(il lavoro da casa) e rende pazzi alla lunga, la si attenui o la si coniughi con il lavoro sociale. Insomma, avere libera mentalità combinatoria delle variabili. Invece si discute su scelte già decise anche se non attuate. Ma per ribadire: il lavoro da casa può sconvolgere la mente, dare per certo che sia la via del futuro è una ipotesi da valutare nella realizzazione. Invece non ci sarà una problematica ma una direzione già presa. In ogni caso: attenti all’occupazione , è la questione non una questione.

Temo che saranno capaci di un capolavoro: disoccupazione da regole antivirali, disoccupazione da modificazione del tipo di economia (verde, informatizzazione, intelligenza artificiale), progetti inconsistenti che l’Unione Europea non approverà, o compromessi ,denaro come sussidio senza un piano di produzione e riforme. Sapete perché? Perché questo Governo non vuole l’imprenditorialità, non vuole l’uomo che lavora, l’uomo che fa impresa ,entrambi autonomi, liberi. Questo Governo vuole degli impoveriti che hanno bisogno dello Stato (Governo) per ricevere soccorso e fare gli obbedienti. Si rivolge alla parte pigra, delusa, inattiva della società o al velleitarismo ambientalista. L’Unico Progetto di questo Governo è l’Economia della Povertà Soccorsa purché resti Povertà. Ma questo scopo lo attua già, non occorreva un convegno.