Non è una sorpresa il primo posto di Luca Zaia nel sondaggio di Demopolis sul gradimento dei governatori. I presidenti di Regione, in questa fase di emergenza sanitaria, sono stati molto presenti in tv e hanno messo la loro faccia su una crisi sanitaria inaspettata e travolgente.

La gestione del Covid nel Veneto è stata eccellente. Di qui il primo posto conquistato dal leghista Zaia con il 71% di gradimento. A seguire il campano Vincenzo De Luca, che ha fatto un po’ ridere tutti con i suoi video da sceriffo contro runner e persone che non portavano la mascherina e con le minacce alle possibili feste di laurea in periodo di lockdown. Anche grazie a questa ventata di popolarità De Luca si piazza al secondo posto.

Ma la notizia che si ricava dal sondaggio non è solo quella sul piazzamento dei singoli presidenti di regione. Tra i magnifici sette che superano il 50% del gradimento ben 4 sono del centrodestra: Zaia, Fedriga, Musumeci, Solinas. Gli altri tre sono De Luca, Bonaccini e il presidente della Toscana Rossi. In particolare, rispetto allo scorso dicembre, è salito molto il gradimento di Musumeci (53%).

Tra il 49 e il 40 per cento di gradimento troviamo Toti, Zingaretti, Emiliano, Santelli e Marsilio. Sotto il 40 per cento, e non poteva essere altrimenti, il gradimento dei governatori di Lombardia e Piemonte, Fontana e Cirio, che guidano le regioni che hanno dovuto affrontare l’ondata più impegnativa della pandemia.