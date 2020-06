Sarà vero che gli Stati generali dell’Economia, che tanti dissapori stanno seminando nella maggioranza di governo, servono solo a preparare il lancio della “Lista Conte“? Da tempo l’interrogativo circola nei Palazzi romani lasciandosi dietro una tossica scia di sospetti, soprattutto nel Pd. In ogni caso, sono molti gli indizi che autorizzano a rispondere affermativamente. Non ultimo il doppio sondaggio presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre. Il primo fotografa la situazione dei partiti qual è. La seconda, inserevendovi l’ipotetico partito di Conte.

Oggi il Pd è al 20%. Zingaretti rischia la leadership

Il sondaggio numero uno trova ancora la Lega stabilmente al primo posto con il 26,8 per cento delle intenzioni di voto. Lo segue il Pd, attestato al 20, cioè non solo in calo di qualche decimale rispetto alla settimana scorsa, ma pericolosamente in bilico su una soglia psicologica al di sotto della quale Zingaretti potrebbe rimetterci la segreteria. Dietro se la battono il M5S al 16 per cento e Fratelli d’Italia al 14,2. Più distanziato tutto il resto: Forza Italia è al 7 per cento, Italia Viva al 5, Azione (Calenda) al 3, La Sinistra al 2,1, Europa Verde all’1,6 e, infine, più Europa al 1,4. Il sondaggio numero due rimescola le carte, soprattutto nella maggioranza: infatti, il 15 per cento che attribuisce all’ipotetica “lista Conte” arriva quasi interamente dai partiti che lo sostengono.

Fiducia nei leader: avanzano solo Conte e Giorgia Meloni

Complessivamente, Lega, FdI e Forza Italia cederebbero il 3,3 per cento (1,2 i primi due e lo 0,9 la terza). Il bagno di sangue lo subirebbero invece il Pd, che franerebbe al 15,1 per cento (-4,9), e il M5S, che sprofonderebbe al 10,7 (-5,3). Un punto tondo tondo lo cederebbe anche Italia Viva (4 per cento), il resto è sostanzialmente invariato. Quanto alla fiducia verso i leader, dopo Conte attestato al 43 per cento (+1), il sondaggio trova Giorgia Meloni al 36. Salvini è terzo al 34 per cento (-1), Zingaretti al 23, Calenda al 21, Di Maio al 20 e Berlusconi al 19. A chiudere, Toti al 17 per cento, Renzi al 15 e – fanalino di coda con l’11 per cento – il grillino Crimi.