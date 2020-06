Solo con la destra un’Italia unita e tricolore da nord a sud

Quel tricolore dell’Italia unita. Sventolava ieri da nord e sud del Paese. Miracoli di una destra che ci ha creduto sin dalle origini. E che ora è sempre più rappresentativa.

Un 2 giugno all’insegna della Nazione. Con l’unica polemica sui cosiddetti assembramenti. Persino Matteo Orfini ha avuto la faccia tosta di avere da ridire, lui che lo scorso 27 febbraio definiva “inutile e dannoso” indossare la mascherina, come gli ha rintuzzato il senatore Fazzolari di Fratelli d’Italia.

Se usassimo lo stesso metro – ma per fortuna non siamo come loro, ma vogliamo essere gradevoli, pacati e pazienti – avremmo dovuto chiedere l’identificazione di chi aspettava Mattarella a Codogno? E invece è stato bello anche vedere tutta quella gente salutare il Capo dello Stato il 2 giugno.