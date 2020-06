E’ un segreto di Stati. Giuseppe Conte non vuole giornalisti agli stati generali dell’economia che cominciano oggi. Non solo non si deve discutere in Parlamento, ma nemmeno si deve sapere che cosa ha in mente il megalomane di Palazzo Chigi.

Ai cronisti non resterà che spiare le auto blu all’adunata personale del capo del governo. Oppure assoldare hacker in grado di intercettare i colloqui del Casino (autentico) di Villa Pamphili. Quell’assembramento di figuranti e cortigiani assoldati dal premier non deve essere disturbato. Per evitare che si scorgano le bolle di sapone che usciranno dalle bocche dei luminari chiamati al capezzale dell’Italia in mutande.

Segreto di Stati….

Diciamolo che è francamente curioso. Il governo non vuole i giornalisti, evita il popolo, ignora il Parlamento con le sue regole. Ovvio che in un posto del genere l’opposizione abbia fatto bene a non andarci. Avrebbe rischiato il contagio, raptus più che virus.