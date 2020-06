Scuola, Barbaro (Lega): «Dal governo finanziamenti insufficienti e proposte sconclusionate»

«Sul sistema scolastico italiano, alla ripresa dopo la sospensione a causa del Covid-19, sembra di rivedere un vecchio film in replica». Il senatore della Legaattacca duramente il governo. «Il ministro Azzolina – dice – chiarisce di dover fare slalom tra paletti di natura economica con finanziamenti evidentemente insufficienti decisi dallo stesso governo che sta muovendosi in modo sconclusionato. Non dando, peraltro, sicurezze agli italiani. Così è anche per la scuola con provvedimenti e ipotesi slegati gli uni dagli altri».