Scherma italiana in festa per i suoi 111 anni: buon compleanno Fis (video)

Era il 3 giugno 1909 quando nasceva ufficialmente la Federazione Italiana Scherma: 111 anni dopo la scherma italiana festeggia il suo compleanno, sfogliando l’album dei ricordi e continuando a fissare l’orizzonte. Questo mercoledi 3 giugno 2020 ad essere in festa sara’ un mondo che, come disse il Presidente della Repubblica lo scorso anno a Palermo per celebrare i 110 anni di vita federale, “e’ affascinante e si fonda sulla passione che

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi