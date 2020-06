«L’espulsione di Palamara dall’Anm è un buon segnale, ma non basta». Lo scrive su Facebook il presidente di Fdi, Giorgia Meloni. In un posto in cui, tra commento e foto, fa il punto sullo scandalo che ha travolto il pm e sulla decisione dell’Anm. Tanto che, nel suo post, divenuto virale, la leader di Fratelli d’Italia aggiunge e spiega: «Anche alla luce delle sue gravissime dichiarazioni di quest’oggi alla stampa, in cui è sempre più chiara la logica delle spartizioni tra correnti all’interno di certa magistratura, Fratelli d’Italia continua a chiedere le dimissioni immediate di tutti i magistrati coinvolti nello scandalo. Come pure, un sorteggio per le nomine in seno al Csm. Dobbiamo sciogliere una volta per tutte il pericoloso intreccio tra magistratura e politica: lo dobbiamo ai tanti magistrati che ogni giorno servono con onore lo Stato italiano e, soprattutto, alla credibilità della Giustizia italiana».

Scandalo Palamara, Meloni all’attacco

Insomma, la Meloni lo ribadisce forte e chiaro: l’espulsione di Luca Palamara dall’Anm non è sufficiente. E non può bastare. Tanto che, a stretto giro dall’approvazione della decisione dell’Anm, la presidente di FdI chiede le dimissioni immediate di tutti i magistrati coinvolti nello scandalo. E rilancia anche su un sorteggio per le nomine in seno al Csm. Dunque, il caso monta ancora. Specie dopo che, in un’intervista a Repubblica, il magistrato travolto dallo scandalo accreditato a suon di intercettazioni, e sotto inchiesta a Perugia per corruzione, ha detto (tra le tante cose e i nomi fatti): «Perché Palamara non si è svegliato una mattina e ha inventato il sistema delle correnti. Ma ha agito e ha operato facendo accordi per trovare un equilibrio e gestire il potere interno alla magistratura». E ancora: «La Costituzione ha voluto che la magistratura fosse autonoma e indipendente. Per esercitare questo potere i magistrati hanno scelto di organizzarsi in correnti che nascono con gli ideali più nobili, ma che storicamente hanno poi subito un processo degenerativo». E degenerazione c’è stata: ultima stoccata al mondo di cui è emanazione l’ex pm di Roma sulla difensiva. L’ennesimo colpo inferto a un intero sistema, sotto scacco e a rischio implosione definitiva…