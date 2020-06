Santanchè annienta in tv la Pd Moretti: «Tu stai seduta su quella poltrona e non sai niente» (video)

Scontro a Non è l’Arena di Massimo Giletti tra Daniela Santanchè e la Pd Alessandra Moretti. Si parla della ripartenza e di aiuti economici all’Italia disastrata del coronavirus. E la Santanchè ovviamente è molto critica con il governo, rappresentato dalla Moretti. Giletti chiede all’esponete di Fratelli d’Italia: «Questo Paese ne esce o ne esce? Vi ascoltano a questi benedetti tavoli?». «Purtroppo no – risponde Santanchè – Noi siamo patrioti sapendo che stiamo combattendo una guerra. Certamente non volevamo essere disertori. Il problema è che ci pigliano in giro».

Scontro Santanchè-Moretti

La Moretti provocatoriamente la interrompe: «Parla la patriota Santanchè. Le lascio la parola…». La parlamentare di FdI s’infuria: «Avete detto ai lavoratori cassa integrazione per tutti. Va bene Moretti poi parlerai tu con le categorie produttive e le convincerai del vostro buon operato». La Moretti interrompe di nuovo. «Va bene parla – dice la Santanchè – perché sono talmente tante le sciocchezze che state facendo… che non avete capito quello che sta succedendo. Ne parliamo poi…».

«Le imprese non possono aprire…»

E poi ancora. «Stai seduta sulla poltrona, non sai quello che sta succedendo – attacca – Quando vi troverete un milione e mezzo di disoccupati e le imprese che non possono aprire, vedremo. Quando capirete che il lavoro non si fa per per editto. Forse avete assunto il navigator. Ma sono le imprese che possono assumere e invece questa roba qua non vi entra nel cervello. Perché bisogna avere il contatto con il Paese reale. Quindi a me tutte le parole che dici non mi scivolano addosso». La Moretti è palesamente in difficoltà e si limita a rispondere: «Anche a me le tue». La Santanché scoppia: «So di quello che parlo, ho pagato la cassa integrazione ai miei dipendenti e sono andata nelle banche… I ristoranti hanno aperto uno su quattro. E ti ricordo che il 30% dei negozi non ha aperto. E gli italiani che sono andati a comprare sono solo il 30%».