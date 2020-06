Matteo Salvini ancora una volta minacciato sui social. E’ lo stesso leader della Lega a condividere sulle sue pagine lo screenshot della minaccia: “Salvini, OCCHIO a tirare la corda, che prima o poi lo trovi quello che TI SPARA IN TESTA”. “Ennesima minaccia di morte – commenta – basta. Questi delinquenti (e quelli che condividono) devono pagare per quello che hanno scritto”.

Gli haters colpiscono a destra ma si fa finta di non vedere

Anche in questo caso, come sempre avviene quando la violenza degli haters colpisce esponenti del centrodestra, non si leveranno cori di indignazione. Ma Salvini documenta lo stesso i post aggressivi nei suoi confronti, per dimostrare che con le parole non si gioca e che l’odio serpeggia sul web non certo da una parte sola, solo che quando viene da sinistra si fa finta di non vedere.

Salvini ha voluto anche commentare l’allarme lanciato sui ‘trecentomila artigiani senza cassa’ e sui ritardi sulla Cig di cui si legge sui quotidiani di oggi. “Invece di organizzare sfilate in villa – afferma – il governo dia subito ad artigiani e partite Iva i soldi che aspettano da mesi. Meno chiacchiere, più fatti”.

L’appello di Conte sui paesi di Visegrad e la replica di Salvini

E ha infine replicato a Conte, il quale aveva lanciato un appello alle opposizioni affinché dessero una mano sul Recovery Fund. “In alcuni paesi ci sono governi di coalizione dove ci sono partiti molto a destra, e alcuni paesi di Visegrad contestano queste soluzioni – aveva detto Conte – e siccome alcune forze dell’opposizione sono molto legate a questi governi, io chiedo loro di lavorare per darci una mano e completare questo processo. Nell’interesse nazionale vi prego dateci una mano e io vi riconoscerò pubblicamente l’aiuto che ci darete”.

Così ha risposto Salvini: “Conte dice che abbiamo rapporti con i paesi Visegrad? Parliamo di governi europei liberamente eletti, di democrazie occidentali. Il premier si preoccupi invece di chi – nella sua maggioranza – preferisce interloquire con i regimi sanguinari di Cina, Venezuela e Iran”.