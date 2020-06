Matteo Salvini torna su quelle ciliegie “galeotte” per le quali è stato messo alla gogna sui social. Un video che ha fatto discutere e ha scatenato i soliti odiatori del leader leghista. Salvini la vede così: “Zaia aveva parlato un quarto d’ora, avevamo parlato di lavoro, turismo, agricoltura. Quelle ciliegie ci erano state regalate dagli agricoltori che le hanno messe sul tavolo invitandoci a promuovere i prodotti italiani. Quello era il mio pranzo, vuol dire che non mangerò più ciliegie. Forse per qualcuno è meglio farsi due canne che mangiare delle ciliegie”. Il segretario della Lega Matteo Salvini, – ospite a “Mattino 5” su Canale 5 -ha così replicato a chi lo ha criticato per aver mangiato delle ciliegie nel corso di una conferenza stampa con il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, nella quale si stava parlando della grave situazione che si è verificata nell’ospedale veronese di Borgo Trento, dove i reparti di patologia neonatale e il punto nascita sono stati chiusi dopo la morte di tre neonati. Una giustificazione che ha riattizzato una polemica su un episodio del tutto marginale, mentre il Paese ha ben altri problemi da affrontare. Ma del resto, nella ottusa narrazione antisalviniana, ora le innocenti ciliegie stanno sostituendo le immagini del Papeete della scorsa estate. Metti la frutta la posto del mojito, dunque, e il gioco del tiro al bersaglio funziona a dovere. Appagando i tanti che hanno molto tempo da sprecare sulla tastiera, poche idee e molto risentimento da sfogare. Già il giorno dopo le polemiche Salvini aveva risposto con un video su Tik Tok in cui si chiedeva se potesse fare o no un gesto “rivoluzionario”, che probabilmente gli avrebbe attirato critiche da sinistra, cioè mangiare le ciliegie. E mentre si faceva la domanda esibiva un grappolino di ciliegie. Il tema rischia di diventare un tormentone politico dell’estate 2020. (Sotto il video che ha scatenato le critiche sulle ciliegie) https://youtu.be/1c9UuMRb0rY