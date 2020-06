Salvini : “Ho fatto molto errori ma non temo Zaia. Vedremo Conte per parlare di fatti”

“È vero ho fatto tanti errori Ma a destra il leader sono ancora io”. Lo dice il leader della lega, Matteo Salvini, a Repubblica. ”Di errori, certo sottolinea- ne faccio anche dieci al giorno, ne commetto come tutti quelli che compiono delle scelte. Ma resto alla guida del partito che secondo l’ultimo sondaggio Swg ha 8 punti di vantaggio sul Pd. E sull’emergenza ho sentito con grande gioia e commozione le parole di apprezzamento di Papa Francesco, di certo non tacciabile di simpatie leghiste,nei confronti della Lombardia e del governatore Fontana. Ripaga di tante amarezze”.

Salvini, Zaia e la leadership della Lega

Salvini, nonostante il governatore del Veneto Luca Zaia, nei sondaggi sia appena dietro al premier Conte dice di non voler fare un passo indietro ”Perché Luca ancora martedì scorso, su mia sollecitazione, mi ha detto che preferisce restare in Veneto, portare a compimento la sua missione e la riforma autonomista. Gli avevo chiesto già nel 2018 di entrare in squadra, non ha accettato. Tra cinque anni, Luca sarà una risorsa”.

“Nessuna scalata al partito, Salvini stia tranquillo, gli fa eco in un’intervista alla Stampa il governatore del Veneto Luca Zaia. ”Lo dico chiaro e tondo, così tranquillizzo tutti: non voglio dare la scalata né al mio partito né a Palazzo Chigi”.

L’opposizione incontrerà Conte

”Sì, andremo. Perché il Paese ne ha bisogno. Il centrodestra torna a quel tavolo, ma per confrontarsi sui fatti. Abbiamo detto no alle passerelle in villa: quelle non ci interessano. Se si aprirà un dialogo vero a Palazzo Chigi, allora di proposte serie ne porteremo venti. Siamo stati lì già tre volte. La prima a marzo, quando denunciammo i rischi legati al decreto sulla Cassa integrazione. Restammo inascoltati”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Repubblica, sul premier Conte pronto a ricevere il centrodestra la prossima settimana.

”C’è un Paese fermo: Ilva, Alitalia, Autostrade. Qui non si tratta di dare spallate, ma di far ripartire l’economia paralizzata dalle divergenze pd-5S. E poi, se si può votare senza rischi il 20 settembre per le Regioni, non vedo quale sia il problema per le Politiche”.

L’accordo nel centrodestra

Sulle elezioni regionali nel centrodestra tra Puglia, Toscana e Calabria ”L’accordo è a portata di mano. Sto lavorando personalmente a un’intesa complessiva. E da leader del primo partito e della coalizione sono pronto a fare un passo indietro, se sarà necessario.Pur di trovare una sintesi”. Lo dice intervistato da Repubblica il leader della Lega Matteo Salvini. ”Vuol dire che a noi, come avvenuto in Calabria dove ci siamo opposti a un candidato che aveva problemi, interessa solo il rinnovamento. Quello vero. In Campania, per essere chiari, chiediamo liste pulite, sopra ogni sospetto, anche daparte degli alleati. Di amici e parenti e indagati non ne vogliamo vedere neanche uno. Comunque basta,chiudiamo in fretta”.