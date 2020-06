Roma come il Far West: spunta un cinghiale con una freccia conficcata (video)

L’emergenza cinghiali, a Roma, non è certo una novità, purtroppo, a causa dell’accumulo di rifiuti che attira gli animali selvatici dai boschi limitrofi al centro. Stavolta, però, c’è una novità: con una scena che sembrava uscita da un film western, ieri i cittadini del quartiere Monte Mario hanno visto avvicinarsi una famiglia di cinghiali, tra cui alcuni cuccioli e un capobranco con una freccia conficcata nel costato. Il video è stato pubblicato sulla pagina Fb di Demos, Democrazia solidale, con questo commento. “Gli animali selvatici sono attratti dalla città a causa del facile reperimento di rifiuti depositati intorno ai cassonetti. Quello che vediamo in questo video non è la risoluzione di un problema, ma pura brutalità. La sindaca #Raggi dovrebbe indire urgentemente un tavolo tecnico per trovare una soluzione”.