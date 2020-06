Rocco Casalino querela tutti: “Basta con le falsità sul mio conto”

La goccia che ha fatto traboccare il Casalino è stata, probabilmente, quella smentita di Palazzo Chigi arrivata ieri ai giornali e alle agenzie su una “fuga di notizie”, con tanto di virgolettato attribuito a Conte. Nella quale al premier veniva attribuita una frase pesantissima. “Pezzi dello Stato lavorano contro il mio governo”. Era arrivata la smentita e Dagospia, noto sito di gossip politico ed economico, aveva commentato: “”Questa nota inviata da Rocco Casalino alla stampa ci fa capire che da Palazzo Chigi è partita una velina di cui poi si sono pentiti”.

Rocco Casalino, a quel punto, non ci ha visto più. Ha preso carta e penna e ha scritto una “diffida” al sito diretto da Roberto D’Agostino. Con minacce di querele a tutti i media. “Per correttezza ti informo che sto raccogliendo tutto il materiale diffamatorio nei miei confronti pubblicato su varie testate giornalistiche. C’è un limite agli attacchi quotidiani basati solo su falsità e questo limite è stato ampiamente superato. Per questo intendo esercitare il mio diritto di tutelarmi nelle sedi opportune contro un accanimento mai visto prima”.

Dagospia, dal canto suo, non si è scomposta: “Siamo qui che tremiamo…”. Cosa farà adesso il portavoce di Conte, finito nel mirino dei media soprattutto per il suo presenzialismo, mai così marcato in un semplice ufficio stampa…