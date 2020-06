Radical chic, l’espressione ha mezzo secolo. E ha avuto larga fortuna. Come tutte le espressioni felici, è stata anche abusata e distorta. Resta in ogni caso felicemente in testa agli aggettivi che mettono a nudo l’ipocrisia di certa borghesia salottiera che ama civettare con la rivoluzione.

L’articolo di Tom Wolfe

E’ stato lo scrittore e giornalista americano Tom Wolfe a coniarla. Sul New York Magazine dell’8 giugno 1970 pubblicò un lunghissimo articolo intitolato “Radical Chic, That Party at Lenny’s”. Si trattava del resoconto del ricevimento che qualche mese prima Felicia Bernstein, moglie del compositore e direttore d’orchestra Leonard, aveva organizzato per raccogliere fondi a sostegno del gruppo marxista-leninista delle «Pantere nere». La festa si svolse a casa dei Bernstein, in un attico su Park Avenue.

L’Oxford Dictionary precisa: si tratta «dell’ostentazione», molto alla moda, di idee e visioni «radicali e di sinistra». In francese si usa gauche caviar. E’ la stessa sinistra che oggi si batte il petto nel nome di George Floyd, estendendo il disgusto per la violenza dei poliziotti americani contro i neri alla “supremazia bianca”. Se pensiamo al party di Felicia Bernstein, tutto si tiene.