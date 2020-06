La notizia è tra le righe di un retroscena del Corriere: Giorgia Meloni nel corso di una riunione di Fratelli d’Italia ha raccontato di una telefonata di Mario Monti. L’avrebbe chiamata per complimentarsi di una sua dichiarazione. Commento dei presenti: Monti si vuole candidare al Quirinale.

Certo si è trattato di una telefonata insolita perché inattesa. Fratelli d’Italia non ha mai risparmiato critiche a Monti, considerato troppo succube dei diktat di Bruxelles. Ma, se l’alternativa è Romano Prodi, magari – avrà pensato il senatore a vita Monti – i voti del partito di Giorgia Meloni potrebbero confluire su di lui. E se un rapporto andava stabilito, meglio stabilirlo con la Meloni che con Salvini, il più feroce critico della legge Fornero. Scenari prematuri, ma intanto qualcosa si comincia a muovere nella partita per il Colle.

Ad esempio comincia a circolare il nome di Giuseppe Conte come possibile candidato del Movimento Cinquestelle. E’ stato Il Foglio, in questo caso, a lanciare l’ipotesi: “La partita è quasi impossibile, ma il premier prova a sognare in grande, parrebbe fiducioso circa il suo futuro”. Conte punterebbe ad ottenere l’appoggio di M5S e Pd. E poi magari, tramite Gianni Letta, ambirebbe a conquistare anche il sostegno di Forza Italia.

Ma torniamo a Monti, nemico giurato dei populismi europei. Di recente ha detto a La Stampa di avere preferito non correre per il Quirinale scegliendo invece di fondare Scelta civica. E oggi? Il suo è solo uno dei nomi papabili. Quanto alla telefonata a Giorgia Meloni, certifica una volta ancora che la leader di Fratelli d’Italia sta crescendo anche nella considerazione degli avversari. E il tentativo di demonizzazione del nemico politico che a sinistra viene praticato spesso e volentieri è uno sforzo vano se applicato a una destra che non cerca la rissa ma si batte sul piano delle proposte concrete.