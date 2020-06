Per Zingaretti il compagno Palamara è molto meglio di Mattia Feltri. Ci ha fatto fare le ore piccole ed è riuscito a non fare neppure un nome della politica. Il direttore di Huffington Post è molto più coraggioso col Pd e ci ha raccontato di piccini e picciotti, di piddini e pizzini. Mentre Luca Palamara è stato ospite ieri sera di Massimo Giletti e non ha detto neppure una parola delle sue trame col Pd.

Magari, se Zingaretti avrà visto la trasmissione – l’ha vista, l’ha vista…. – si sarà interrogato su quanto sia inutile dilettarsi sul Corriere della Sera a sproloquiare sul piano di rinascita nazionale (che fantasia, lo stesso linguaggio di Licio Gelli) senza scrivere una sola parola di magistratura rossa da cancellare. Però, tutto sommato se l’è cavata. Né Palamara né Giletti hanno tirato fuori i nomi rossi e grossi dello scandalo delle intercettazioni sulle manovra nella magistratura.

Meno male che Palamara non parla

Ma sull’omertà di stampa che non può durare a lungo Zingaretti non si illuda. Il massacro – motivatissimo – è appena cominciato. Da sinistra. Con Mattia Feltri che sull’Huffington Post li ha fatto neri, quelli del Piddi’, che ha definito piccini piccini. “C’è un problema e Orlando, Zingaretti e Legnini fanno un po’ finta di niente. Ma il Partito democratico esprime il vicepresidente del Csm da sei anni e sta a Palazzo Chigi dal 2013”.