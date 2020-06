Pau Donés, leader degli Jarabe de Palo, è morto di cancro. Una delle band più coinvolgenti di rock latino perde la sua voce solista, nonché chitarrista, stroncato in casa in seguito alle complicazioni di un tumore con cui già lottava da parecchi anni. Pau Donés nato a Montanuy (Huesca) e cresciuto a Barcellona, aveva da poco pubblicato il suo quattordicesimo album. Album da cui aveva estrapolato il singolo, Eso Que Tù Me Das. Una carriera iniziata da quindicenne, quella di Pau che, insieme a suo fratello Marc, forma un gruppo chiamato J.& Co.Band; poi un altro chiamato Dentaduras Postizas. Durante questo periodo di scarsi guadagni combina le sue esibizioni musicali in locali di Barcellona con il lavoro in un’agenzia pubblicitaria. Il grande successo arriva però col gruppo Jarabe de Palo. Nel 1996, al ritorno da un viaggio a Cuba, scrive e musica La Flaca, melodia che fa conoscere la band in tutto il mondo e che l’anno successivo vende decine di milioni di copie in tutto il mondo diventando pure la canzone dell’estate 1997. A questo successo seguono ben 14 album con la band e diversi successi indimenticabili come Bonito e Depende (che potere ascoltare sotto) . La sua battaglia contro la malattia lo convince a raccontare speranze e depressioni: tutto racchiuso in un libro, 50 pales, pubblicato anche in Italia.