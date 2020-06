Un Luigi Paragone infuriato si rivolge in un video a Grillo e ai suoi ex compagni del M5S. E li accusa di tradimento. “Traditori, vi verremo a prendere casa per casa”, ammonisce Paragone. E poi rivolto a Grillo: “Tu non fai più gli spettacoli perché hai paura, hai paura di essere preso a pernacchie, hai paura che qualcuno si alzi per urlare ‘Beppe Grillo vaffanculo’. Stavolta il vaffanculo è per voi, avete paura del redde rationem”. Quindi passa a parlare del Mes cosiddetto light, cioè quello che dovrebbe servire per la spesa sanitaria e dunque per le dosi di vaccino anti-Covid per le quali il governo ha già firmato un’intesa. “I soldi del Mes – dice Paragone – verranno spesi per un vaccino di cui non si sa nulla. Voglio sapere se quei soldi saranno usati per un vaccino spuntato all’improvviso di cui si parla segretamente a Villa Pamphili. Non è che Big Pharma come al solito è riuscita a fare il suo colpo? Io non ho voglia di vedere il Mes light che serve a finanziare Big Pharma. Avete smantellato la struttura sanitaria pubblica e ora c’è il vaccino, poi il controllo con la app Immuni, ma dove pensate di essere?”. Un duro j’accuse che Paragone rivolge a un M5S più che mai allo sbando, senza più guida né progetto e che appare anche ai suoi elettori come un movimento ripiegato su se stesso e con l’unica ambizione di non perdere le poltrone acquisite.