Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle? Per il M5S significherebbe un aumento dell’elettorato potenziale dall’attuale 19,8% al 29,9%. Lo rivela l’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli (Ipsos) per il Corriere della Sera. Stando alla rilevazione, inoltre, un eventuale partito del premier si attesterebbe al 14,1% collocandosi al quarto posto dopo la Lega (23,2%), Fratelli d’Italia, (16,6%), Pd (15,8%), e davanti al M5S (12,7%).

Conte è diventato un problema per Pd e M5S

Nonostante le dichiarazioni rassicuranti di Conte, dunque, è chiaro che il premier è ormai lanciato verso destini politici non più controllabili dai partner di governo. Una vera e propria nemesi. Sono stati Pd e M5S, infatti, a creare il personaggio Conte come anti-Salvini, facendo infatuare il pubblico di sinistra per le stoccate dette dal premier contro il leader leghista. Poi, con la pandemia, la situazione è sfuggita di mano. Il M5S già in crisi ha continuato a sgretolarsi a causa della manifesta incapacità dei suoi rappresentanti mentre il Pd ha dovuto cedere al crescente protagonismo di Conte con la scusa dell’emergenza. Il risultato è che ora “Giuseppi” è diventato un competitor temibile, forse addirittura più di Matteo Renzi. E M5S e Pd sanno pene che la passerella degli Stati generali è solo ed esclusivamente finalizzata ad accrescere il narcisismo di Conte. Una passerella che hanno in ogni caso dovuto digerire facendo buon viso a cattivo gioco.

Conte pronto a “divorare” Di Maio e Di Battista

Giuseppe Conte, creatura dei grillini, è pronto ora a “divorare” il Movimento. Scrive infatti il Corriere: Quanto alla possibile leadership del M5S, Conte prevale tra i pentastellati con il 42% delle preferenze, precedendo l’ex capo politico Di Maio (27%), quindi Di Battista (19%) e Crimi (2%). E nella scelta secca tra Conte e Di Battista, il primo prevale in misura netta sul secondo sia sulla totalità della popolazione (43% a 13%) sia tra gli attuali elettori pentastellati (67% a 17%)”. E ancora: “Qualora il premier fosse a capo del M5s, il Movimento farebbe segnare una crescita del 7,2% rispetto allo scenario attuale, passando dal 17,1% al 24,3%, scavalcando la Lega al primo posto”.