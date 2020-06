Omicidio Maddie, il pedofilo sospettato era stato arrestato a Milano nel 2018

Era stato arrestato a Milano il 27 settembre del 2018 il pedofilo 43enne indagato per l’omicidio della piccola Madeleine McCann, la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007. L’uomo, condannato per possesso di materiale pedopornografico e abusi su minori e attualmente in carcere in Germania, era stato fermato nel capoluogo lombardo in esecuzione di un mandato di arresto internazionale per fatti di droga e consegnato alle autorità tedesche il 10 ottobre del 2018.

Il cittadino tedesco 43enne sospettato di avere ucciso Madeleine McCann, indicato dalla stampa solo come Christian B., era stato condannato per reati sessuali contro i minori, ma anche per droga. Ed era stato anche riconosciuto colpevole in primo grado per lo stupro di una 72enne americana avvenuto in Portogallo nel 2005.