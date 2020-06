Migranti, furia Musumeci: «28 positivi nella nave-quarantena. Avevo ragione e mi davano del razzista»

Sono saliti a 28 i migranti risultati positivi al Covid: la Sea Watch li aveva salvati in acque internazionali e poi imbarcati sulla nave-quarantena Moby Zazà, in rada a Porto Empedocle (Agrigento). I tamponi rino-faringei sui 209 extracomunitari hanno dato questo esito. Ieri era solo uno positivo, ricoverato a Malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Inizialmente era un caso di sospetta tubercolosi. Poi l’esito del tampone aveva fatto chiarezza.

La politica dei porti aperti reca con sé queste conseguenze. Il presidente della Regione Nello Musumeci da tempo aveva messo in guardia il governo e aveva suggerito una nave quarantena per ospitare i migranti. Ed evitare che la Sicilia si trasformasse in un Lazzaretto. Come la Lombardia. Allora fioccarono le accuse contro il governatore. E dai suoi canali social oggi tuona. “Ventotto migranti positivi. Sono sulla nave in rada a Porto Empedocle: soluzione che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale. Per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell’Isola, senza poterli circoscrivere e controllare. Oggi si capisce meglio quella nostra richiesta. E chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo, oggi si renderà conto che avevamo ragione. Nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari importanti al principio della precauzione”.

Proprio il traghetto “Moby Zazà” è stato al centro della gaffe del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri. Presentando un progetto a Porto Empedocle, aveva detto entusiasta a un giornale locale: “Ho visto una nave ormeggiata, questo significa che arriveranno turisti e che ci sono prospettive”. In realtà a bordo dell’imbarcazione c’erano appunto i migranti. Ma non è tempo di scherzi e di gaffe. Musumeci è chiaro: “Voglio sperare che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la Regione nelle scelte che dovranno assunte”.