Menarini investe 150 milioni per il nuovo sito in Italia: “Una scelta di cuore per aiutare il nostro Paese”

Sorgerà in Italia il nuovo stabilimento dell’industria farmaceutica Menarini, per il quale nei piani iniziali era prevista una “localizzazione internazionale economicamente più attrattiva”. A darne l’annuncio sono stati Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board del grande gruppo del pharma “made in Italy”. Per l’impianto è previsto un investimento da 150 milioni di euro. “Abbiamo preso una decisione di cuore, condivisa con il CdA: privilegiare il nostro Paese. E farlo subito, con un investimento di 150 milioni che dia immediatamente un contributo all’economia e all’occupazione”, hanno spiegato gli industriali.

“Menarini è italiana e orgogliosa di esserlo”

“Siamo un’azienda italiana e siamo orgogliosi di esserlo”, hanno aggiunto i fratelli Aleotti, chiarendo che la decisione è maturata durante i giorni drammatici del lockdown, quando hanno cominciato a essere evidenti le conseguenze tragiche della pandemia di Covid-19 sull’economia italiana. “Questo stabilimento avrà un nome, un po’ come un bambino. Un nome che riassuma il coraggio, la volontà e il cuore dell’Italia che vuole rialzarsi e fare squadra nei momenti più difficili”, hanno detto ancora, sottolineando che saranno i dipendenti a scegliere come chiamare l’impianto.

Uno stabilimento “smart”

La struttura darà lavoro direttamente a 250 persone e ad altrettante per l’indotto. Sarà realizzata nell’area di Firenze, dove ha sede da oltre un secolo, e coprirà un’area di 40mila metri quadri. Soprattutto, sarà “uno stabilimento di smart manufacturing”. Ovvero dotato di tecnologie produttive e sistemi di automazione e digitalizzazione tra i più avanzati, che – secondo quanto spiegato dall’azienda – lo renderanno anche particolarmente green, in linea con il programma Industry 4.0. La capacità produttiva annua prevista sarà di circa 100 milioni di confezioni, che corrispondono a circa 3 miliardi di compresse. “Qui – hanno spiegato gli Aloetti – produrremo farmaci che sono l’essenza del Gruppo Menarini, utilizzati ogni giorno da decine di milioni di pazienti in Italia e all’estero”.