Mattarella premia gli “eroi” del covid. E li nomina Cavalieri della Repubblica. “Ha voluto insignire dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica un primo gruppo di cittadini. Di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica. Che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità. Durante l’emergenza del coronavirus. I riconoscimenti vogliono simbolicamente rappresentare l’impegno corale. Di tanti cittadini. Nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali”. Così in un comunicato del Quirinale.

Mattarella premia gli eroi del covid

Sono dodici i nuovi Cavalieri insigniti da Mattarella. Riccardo Emanuele Tiritiello, studente dell’istituto Paolo Frisi di Milano. Con il padre e il nonno ha cucinato per i medici. E gli infermieri dell’ospedale Sacco. Francesco Pepe, chiuso il suo ristorante, ha preparato pizze e biscotti per i poveri. E gli anziani in difficoltà. E ha organizzato una raccolta fondi per l’ospedale di Caserta.

Chi sono i nuovi Cavalieri

Irene Coppola. Cheha realizzato, a sue spese, migliaia di mascherine. Ha aiutato una associazione per sordi inventando una mascherina per leggere il labiale. Alessandro Bellantoni con il proprio taxi ha fatto una corsa gratis di 1.300 km. Per portare da Vibo Valentia all’ospedale Bambin Gesù di Roma una bambina di tre anni. Per un controllo oncologico. Mahmoud Lufti Ghuniem, in Italia dal 2012, fa il rider. Si è presentato alla Croce Rossa di Torino con mille mascherine acquistate di tasca sua. Daniele La Spina. In rappresentanza dei giovani di Grugliasco al servizio della città di Torino. Ha portato prodotti di prima necessità a chi ne ha bisogno. Giacomo Pigni, volontario dell’Auser Ticino-Olona. Che ha coinvolto una ventina di studenti per chiamate di ascolto alle persone sole. Pietro Floreno, malato da oltre dieci anni di Sla. Ha messo a disposizione della Asl il suo ventilatore polmonare di riserva. Maurizio Magli. In rappresentanza dei 30 operai della Tenaris di Dalmine. Quando è arrivata la commessa per la produzione di 5mila bombole hanno volontariamente continuato a lavorare. Greta Stella, fotografa professionista, volontaria presso la Croce Rossa di Loano (Savona). Ha realizzato un racconto fotografico dell’attività quotidiana dei volontari. Giorgia Depaoli, cooperante internazionale. Che si dedica in particolare alla difesa dei diritti delle donne. Ha subito dato la sua disponibilità alla piattaforma “Trento si aiuta”. Carlo Olmo. Che ha contribuito a rifornire gratuitamente Comuni e strutture sanitarie del Piemonte di mascherine. Guanti e camici. Maria Sara Feliciangeli, fondatrice dell’Associazione Angeli in Moto. Iinsieme ai suoi amici motociclisti si è impegnata per consegnare i farmaci a domicilio alle persone con sclerosi multipla.