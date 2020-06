E’ proprio vero che quando si prende una via scivolosa si rischia di grosso. Soprattutto se la via è in discesa. E se la discesa porta sempre più in basso. Prendiamo il movimento antirazzista e politically correct che sta imperversando dopo la morte di George Floyd. Con la scusa della lotta alle discriminazioni si sta passando a uno sciatto e violento revisionismo della storia occidentale e dei suoi simboli.

Operazione utopistica e censoria. Che non risparmia statue, targhe, monumenti, film, libri. L’ultima novità la segnala Il Foglio: si tratta di una petizione su Change.org che chiede di ridisegnare una delle più alte onorificenze della Gran Bretagna, la medaglia dell’Ordine britannico. Conferito ad ambasciatori e diplomatici e alti funzionari del ministero degli Esteri che hanno prestato servizio all’estero. L’immagine della medaglia ritrae San Michele che calpesta Satana, “ma gli attivisti – scrive Il Foglio – sostengono che ricordi l’uccisione di Floyd perché raffigura un angelo bianco in piedi sul collo del diavolo, rappresentato con un torso umano (dalla pelle scura) e con coda e ali di drago. Non solo Satana ricorda un uomo nero, ma è anche in catene. Un’immagine che in realtà non ha a che fare con il concetto di schiavitù ma con l’iconografia cristiana, tanto che si ritrova in dipinti e preghiere”.

Ma il fanatismo iconoclasta non si ferma neanche davanti a San Michele, così nella petizione – di cui dà notizia il sito del Guardian – si chiede “che questa medaglia venga completamente ridisegnata in un modo più appropriato e che vengano fornite scuse ufficiali per le offese che ha provocato”.