L’ira della deputata Pd: “Zingaretti indegno di Berlinguer, sciogliamo il partito”

Un partito “maldiretto da un gruppo dirigente senza carisma”, caratterizzato dai “vizi di un minoritarismo

comunista” che ha “eletto per inerzia Nicola Zingaretti” alla segreteria. E’ l’impietosa analisi con la quale la deputata Enza Bruno Bossio, sollecita, in un intervento sulla sua pagina Facebook, lo scioglimento del Pd, in coincidenza con l’anniversario della morte di Enrico Berlinguer, avvenuta a Padova il 7 giugno del 1984.

