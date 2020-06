L’ipocrisia della sinistra: il governo “dimentica” le donne, la Boldrini pensa al “sessismo” della Immuni

“Sarebbero queste le grandi conquiste per i diritti delle donne?”. Giorgia Meloni interviene sulla sua pagina Facebook sul caso delle polemiche scatenate intorno alla App Immuni, accusata di sessismo e di promuovere stereotipi di genere perché fra le icone aveva messo una madre che culla un bambino e un uomo al computer.

Meloni contro l’ipocrisia della sinistra

Le icone, dopo le proteste delle quali si era fatta paladina Laura Boldrini e che erano state sposate da più parti, sono state sostituite, con tanto di scuse da parte della società che ha sviluppato la App, la Bending Spoons. Sul tavolo restano però tutte le perplessità intorno all’ennesima protesta che indica il dito e dimentica la luna. “Donne e mamme lavoratrici completamente abbandonate dall’inizio di questa emergenza, ma il governo e la sinistra passano il tempo a litigare per sostituire l’immagine (diffusa sempre grazie a loro) di una mamma che culla un bambino per pubblicizzare l’App immuni”, ha scritto Meloni. “Queste sarebbero le grandi conquiste per i diritti delle donne?”, si è quindi chiesta la leader di FdI, dicendosi poi “senza parole”.

Baldassarre: “Famiglie senza aiuti e pensano a Immuni”

È stata poi l’eurodeputata della Lega, Simona Baldassarre, a domandarsi “da quando ci si scandalizza vedendo una madre con in braccio il proprio figlio?”. Anche Baldassarre ha puntato l’indice contro l’assoluta inadeguatezza di provvedimenti concreti da parte del governo a favore delle donne e delle famiglie. “Quello che sconcerta semmai – ha sottolineato l’eurodeputata – è la prontezza di un ministro della Repubblica ad adoperarsi per una questione puramente ideologica, tanto cara alle sinistre, mentre da questo governo, e in particolar modo dalla Bonetti, per il sostegno delle famiglie è arrivato davvero poco e niente“. “Se il ministro delle Pari Opportunità vuole rendere giustizia alle donne che lavorano – ha concluso Baldassarre – pensi ad aiutarle concretamente. Invece di indignarsi per una effigie simbolo di amore e normalità”.