Rieccoci, ancora una volta, a parlare di Lady Furto. Di malagiustizia. Di sicurezza a rischio e delle inutili fatiche di Tantalo delle forze dell’ordine, alle prese con il ciclico arresto della ladra rom, puntualmente subito scarcerata perché incinta. Torniamo, insomma, a parlare dei disastroso sistema Italia: quello giuridico, soprattutto. Quello già messo all’indice e sbeffeggiato con maestria anni fa in un successo di De Sica intitolato Ieri, oggi e domani. Film in cui la bellissima contrabbandiera napoletana ha il volto di Sofia Loren: una ragazza che vende sigarette di contrabbando e si salva sempre dall’arresto facendosi mettere incinta… Solo che la ladra rom di cui stiamo parlando per gravi fatti di cronaca non è la Loren, né tantomeno l’eroina di un titolo cinematografico di successo. E, soprattutto, la sua storia non è un film: ma l’inaccettabile realtà di tutti i giorni.

Lady furto la fa franca ancora una volta

Una realtà che Libero in queste ore definisce opportunamente “disastrosa”. Una realtà che Dagospia ribattezza sotto l’altisonante nome di”Madame furto” che, oltre a raddoppiare la dose della beffa inferta alle sue malcapitate vittime, fa sembrare il discutibile operato della svaligiatrice rom bosniaca quasi un arte del raggiro e della rapina. Certo lei, più che regina del furto è la numero dei saccheggi e una dea della fertilità: deve scontare una pena totale di 31 anni e 6 mesi per una ormai incalcolabile serie di borseggi. A cui seguono altrettanti arresti, annullati dai corrispettivi rilasci. Dunque, ancora una volta ci ritroviamo a parlare dell’ennesima scarcerazione della ladra rom: e ancora una volta l’ha fa franca. Risultato: tutti i reati da lei commessi e sanzionati con anni di carcere, restano al momento impuniti.

L’amaro commento di Salvini sul caso

Una vicenda sconcertante, ripresa e rilanciata su Twitter da Matteo Salvini, che sul caso denuncia e commenta: «La nota ladra Rom (accusata anche di spaccio di droga) rimessa subito in libertà perché… incinta del tredicesimo figlio. Solidarietà alle Forze dell’ordine per gli sforzi, purtroppo sempre vanificati. Se questa è giustizia… Povera Italia». Povera davvero: anche perché, se continua così, bisognerà aspettare che la donna invecchi prima di trasferirla in cella. O per vederla pagare il debito con la giustizia dovremo aspettare anche la nascita dei suoi nipoti?

L’immagine di Lady Furto dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, presa dal sito Dagospia