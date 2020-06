La ricetta della Meloni: “Compra, mangia e viaggia italiano per risollevare il Paese”

Giorgia Meloni scende in campo e lancia un messaggio per sostenere l’Italia in questo drammatico momento e aiutare i produttori italiani. «Ogni italiano può fare la sua parte per aiutare l’Italia a ripartire. Sosteniamo i nostri imprenditori, produttori, operatori del turismo: compra, mangia e viaggia italiano. I nostri paesaggi, i nostri prodotti e le nostre eccellenze non sono secondi a nessuno al mondo». La leader di Fratelli d’Italia ha scritto un post su Facebook che è stato subito seguito da una valanga di commenti.

Il post della Meloni

Scrive un utente: «Il Paese dove ce la migliore cultura paesaggistica e sopratutto da nord a sud la meglio cucina del modo. Forza Italia sei unica nella tua bellezza. L’Italia partirà a testa alta». E un altro scrive: «Cara Giorgia non c’è niente di più giusto che comprare italiano però ci vorrebbe che il governo italiano abbassasse le tasse in modo che i prodotti italiani costassero un po’ di meno perché conviene per esempio andare in vacanza all’estero che in Italia». C’è chi osserva: «Vorrei che nei nostri supermercati ci fosse più frutta, verdura, carne e altri prodotti alimentari italiani, io mi incavolo di brutto quando non riesco a trovarli e cambio spesso e volentieri supermercato, ieri non riuscivo a trovare un aglio italiano, uno arrivava dalla Spagna e l’altro addirittura dall’Egitto, ma è mai possibile!».

Molti fanno osservare che i prezzi sono troppo alti e che dal governo non è ancora arrivato un euro. Scrive un altro utente: «Giusto sostenere le ” virtù” italiane. Ma da marzo ad oggi non ho ricevuto un euro di cassa integrazione… Le vacanze? Un miraggio…». E un altro ancora: «L’Italia è un Paese stupendo, farei sempre vacanze in Italia, ma anche gli operatori turistici dovrebbero venire incontro alle esigenze degli italiani, infatti troppo spesso i prezzi sono esagerati a differenza di nazioni vicine altrettanto belle che offrono occasioni a buon prezzo».

«L’Italia è al collasso e loro pensano…»

Giorgia Meloni ha poi pubblicato un secondo post. «L’Italia è al collasso e loro pensano alle sanatorie per i clandestini, ad aumentare i bonus per i monopattini e al plexiglass nelle scuole. Senza contare tutte le marchette e i soldi buttati in consulenze previsti dal Dl Rilancio. Questa è la gente che dovrebbe far ripartire l’Italia?». Il post intitolato “Le priorità del governo. Ma su quale pianeta vivono”. Si vedono nell’ordine il ministro dell’Istruzione Azzolina: «Lei vuole il plexiglass nelle scuole». Il ministro dell’Ambiente Costa: «Lui vuole aumentare il bonus pattino di 70 milioni». E il ministro dell’Agricoltura Bellanova: «Grazie a lei sanatoria per clandestini». Anche questo post ha ottenuto migliaia di commenti. Scrive un utente: «Ragionano in maniera contorta perché obbediscono agli ordini impartiti dall’alto. La storia ci insegna che non sono mai stati per il bene del Paese e degli Italiani, ma solo ed esclusivamente per il bene personale». E un altro ancora scrive: «Stanno anche valutando se aumentare le bollette di luce e gas, per aiutare chi non riesce a pagarle. Oltre all’ipotesi di prelievi forzosi nei conti correnti e libretti di risparmio. Bloccateli».