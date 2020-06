Pina Picierno, eurodeputata del Pd, ci ricasca e torna a elargire ottimismo sui soldi a disposizione del governo. “A parte il recovery fund, ci sono già soldi stanziati. A parte il famoso Mes che vale 37 miliardi, noi abbiamo sbloccato i soldi della vecchia programmazione e sono altri 37 miliardi. Bisogna ridisegnare il nostro Paese, per la prima volta abbiamo tanti soldi, mai avuti tanti, da utilizzare”. Lo ha detto stamattina, ospite ad Agorà su Raitre.

Pina Picierno già nel 2014 si era resa protagonista di una uscita rispetto ai soldi che aveva suscitato l’ironia del web. In quell’occasione aveva detto che con gli 80 euro di Renzi una famiglia poteva fare la spesa per due settimane. “80 euro al mese significa poter andare a mangiare due volte fuori, significa poter fare la spesa per due settimane, significa insomma un po’ di ossigeno alle famiglie italiane”. All’epoca aveva accusato i troll grillini di avere strumentalizzato la sua frase, cioè coloro che adesso governano con il suo Pd.

Oggi la sua frase sui tanti soldi a disposizione dell’Italia, “mai così tanti”, ha provocato l’indignazione di Giorgia Meloni che commenta: “Pina Picierno (Pd), colei che sosteneva che con 80€ una famiglia potesse fare 2 settimane di spesa, oggi dice che l’Europa starebbe inondando di soldi gli italiani in difficoltà. Ma questi esponenti dei partiti di Governo in che Paese vivono?”.