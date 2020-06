«Non sarà mafia, ma le si avvicina molto». La prosa tradisce l’imbarazzo tipico dell’impostore. E Virginia Raggi, che ne è l’autrice, un po’ lo è. Sa bene che senza Mafia Capitale lei non sarebbe al Campidoglio. È il bello delle inchieste in versione set cinematografico o di serie tv tipo Suburra o Romanzo Criminale. È questa, del resto, l’immagine che diamo di noi stessi nel mondo, salvo offenderci se poi la copertina di qualche settimanale ci dipinge come un popolo di mammasantissima. E, a cavallo tra inchiesta e fiction, anche Mafia Capitale ha fatto la sua parte, trasformando una distributore di benzina di Corso Francia nella cupola di un mandamento. Una vera enormità. Ma era apparsa tale solo a pochi, e noi tra questi.

Senza l’inchiesta demolita dalla Cassazione lei non sarebbe in Campidoglio

Tant’è: il solito rancio a base di tangenti e grassatori rischiava di finire in qualche breve di cronaca. Vuoi mettere il fascino malvagio che promana dalla Città Eterna stritolata dai tentacoli della Piovra? Non c’è storia. E mica piaceva solo alle toghe scambiare Scrocchiazeppi per Badalamenti. Scrivere Roma e leggere Corleone ha trovato plauditores un po’ ovunque. I Cinquestelle sono andati in solluchero, il Pd in tilt. Tanto da fargli dimenticare di aver a lungo tenuto le chiavi della Capitale. Anzi, c’era proprio Ignazio Marino, uno di loro, a guidarla in quel momento.

La Raggi non ha idea dello sfregio subito dalla Città Eterna

Il motivo per cui si spellassero le mani di fronte al remake del Padrino parte terza, l’unica della trilogia che non merita di essere vista, resta ancora oggi un mistero. Fatto sta che non esitarono a consegnare la città proprio a quella Virginia Raggi che da allora non ha mai smesso di presentarsi come la sindaca che ha fatto ruzzolare Cosa Nostra de no’antri dallo scalone del Campidoglio. Da ieri sappiamo che non è vero niente, che la mafia a Roma non c’è e non c’è mai stata. C’è, invece, lo sfregio subito di fronte al mondo. Ed è di questo che dovrebbe occuparsi la Raggi se davvero fosse il sindaco di Roma e non, invece, una comparsa inquadrata per sbaglio nella scena del film più brutto di sempre.