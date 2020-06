Lilli Gruber resuscita le sardine e chiama in studio il portavoce Mattia Santori. Quest’ultimo, coccolato dall’immancabile Andrea Scanzi che elogia il ruolo di “pungolo” del movimento, evidentemente non pensa più alla fuga dalla politica annunciata qualche settimana fa. Anzi, con il suo lessico contorto, ribadisce che le sardine sono vive e vivaci. Per fare cosa non si sa ma alla conduttrice di Ottoemezzo basta questa rassicurazione. Quindi si passa a parlare del governo Conte e Santori ribadisce il suo giudizio positivo: a suo avviso Conte ha fatto benissimo nella fase 1 e nella fase 2 (“lo dicono i dati”) e anche ora con gli Stati generali dell’economia starebbe gestendo bene la ripartenza. “Ci sono tanti soldi che arriveranno e Conte vuole dare un segnale di apertura anche se – deve ammettere il portavoce delle sardine – ancora non abbiamo dato in Italia una data sulla riapertura delle scuole”. Almeno su questo, una piccola critica a Conte – la sola che le sardine si consentono – non può essere rimandata. Santori sorvola sulle critiche di Confindustria al governo e allora ci pensa Andrea Scanzi a fare da stampella a Conte. Secondo il giornalista del Fatto il presidente Bonomi sarebbe in preda a “ansia da prestazione” e vorrebbe mostrare che lui è più figo del premier. Tutto va bene in Italia dunque, la protesta sociale è immotivata, motivi di lamentele non se ne vedono e neanche sono da tenere in conto le critiche degli imprenditori. Del resto, gli applausi delle sardine ne sarebbero l’evidente dimostrazione. https://www.facebook.com/ottoemezzola7/posts/3233571466663569