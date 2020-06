La clamorosa gaffe del viceministro: scambia i migranti per turisti (video)

Clamorosa gaffe del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri, a Porto Empedocle ( Agrigento). Come si vede nel video, scambia la nave Moby Zazà, che ospita per la quarantena decine di migranti, per una nave da crociera. E saluta con soddisfazione l’arrivo di turisti, “come dimostra la nave ormeggiata nel porto”. Qualcuno gli fa notare che quella nave ospita i migranti e lui se la ride…. Tutto ciò nel giorno della presentazione di un progetto che dovrebbe portare investimenti per circa 70 milioni di euro ad Agrigento. “Ho visto che c’è una nave ormeggiata questo significa che arriveranno turisti e che ci sono prospettive”. Da ridere, se non ci fosse da piangere.