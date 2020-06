Iva Zanicchi: «Siamo governati da incapaci. Non è che non vogliono fare non sono in grado» (video)

«Abbiamo dei governanti incapaci. Non è che non vogliono fare, non sono capaci. Non risolvono i problemi». Iva Zanicchi a Fuori dal Coro spara a zero contro il governo. Parole che Matteo Salvini ha rilanciato e commentato sulla sua pagina Facebook. «Tra cassa integrazione e aiuti che non arrivano – ha detto il leader della Lega – tasse e cartelle esattoriali non rimandate. Boss mafiosi scarcerati, scuola nel caos (ministro Azzolina: imbarazzante!!!), porti aperti, sbarco di finti profughi positivi al Covid, maxi-sanatoria dei clandestini; abolizione dei Decreti sicurezza, limiti e multe per chi usa il contante, categorie produttive e professionali (Tutte) sul piede di guerra; litigi continui nella maggioranza… direi che le genuine parole di Iva Zanicchi riflettono quello che pensano milioni di connazionali! Questo governo è inadeguato e dannoso, l’unico collante è quello della poltrona: fate esprimere gli italiani».

Iva Zanicchi, pioggia di commenti

La reazione del web alle parole dell’artista non si è fatta attendere. Tantissimi i commenti. Scrive un utente: «È l’Italia del caos più assoluto… ognuno al governo segue i propri interessi, ossia rinforzare il più possibile l’aderenza e l’incollaggio alla poltrona». E un altro ironico osserva: «A me sembrano abbastanza istruiti, qualcuna ha anche la licenza della terza media». E un’altra ancora amareggiata aggiunge: «Sono passati tre mesi e della cassa integrazione ancora niente. Bollette in scadenza arrivano senza perder tempo i centesimi non bastano neanche per fare un po’ di spesa. Voglio fermarmi qua altrimenti la pressione mi arriva alle stelle». C’è chi invece pensa: «Io credo che siamo governati non da incapaci ma da parassiti che vogliono occupare quelle poltrone molto comode per farsi i c…i propri, prima, ora e sempre». Un altro attacca: «Il problema è che non sono incapaci, tutt’altro hanno ben chiaro ciò che vogliono… Quello è il vero problema, sono come un cancro che ci sta mangiando pian piano. E come un cancro vanno sradicati».