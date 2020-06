L’operazione per far ingoiare ai Cinquestelle anche il Mes è già partita. E tutto lascia pensare che sarà meno difficoltosa del previsto, complice anche lo spiccato senso pentastellato per la poltrona. La prima fase l’ha avviata Kalin Anev Janse, il direttore finanziario del Mes. Secondo i suoi calcoli, riferiti dall’Huffington Post, se l’Italia decidesse di attivare il salva-Stati, non pagherebbe interessi. I fondi sarebbero a costo zero. Anzi, se si indebiterà fino a sette anni, il tasso d’interesse sarà addirittura negativo (-0,07 per cento). Una vera pacchia, dal momento che dovrebbe restituire meno di quanto preso. Se invece il prestito è decennale, il tasso torna positivo: + 0,08. Una percentuale molto più bassa della media di mercato.

Cottarelli: «Possiamo fidarci della Ue»

A sentire Janse, dunque, non ci sono trucchi. La questione è ora tutta politica, perché non v’è dubbio che il costo quasi zero del Mes è solo un fastidio per il M5S. E anche per il governo, dal momento che il Pd non fa mistero di voler utilizzare quei fondi. Uno sprone ad attivare il fondo arriva anche da Carlo Cottarelli. Audito dalla commissione Politiche Ue della Camera, il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici quantifica in 36 miliardi il flusso di denaro verso l’Italia. Servono per le spese sanitarie “dirette“ e “indirette“. Solo su queste, assicura Cottarelli, scatterebbe la “condizionalità” della “sorveglianza rafforzata” sulla gestione di quei fondi da parte dell’Italia. «Mi sembra – ha concluso – che ci si possa fidare».

Il grillino D’Incà: «Non vogliamo il Mes»

I calcoli di Janse e le parole di Cottarelli sono musica celestiale per il Pd. «Il Mes per come è costruito è molto conveniente dal punto di vista dei tassi di interesse», gongola dai microfoni di Radio anch’io, il viceministro Misiani. Che poi allunga lo zuccherino ai colleghi del M5S accennando al Recovery Plan nazionale. Ma sul Mes, insiste, «dobbiamo avere un approccio pragmatico». Al momento, però, il M5S è ancora attestato sul “no”. «Noi – ha replicato il ministro D’Incà – vogliamo accelerare i fondi del Recovery Fund. Le aste per i Btp stanno andando molto bene».