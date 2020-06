Il giornalista conservatore britannico Peter Hitchens è stato inseguito a Oxford da una folla di manifestanti antirazzisti del movimento Black Lives Matter. Il video è diventato virale. Anche Nigel Farage lo ha ritwittato. I critici del giornalista sostengono che Hitchens avrebbe provocato la reazione della folla. Nel video si vede Hitchens camminare con le mani in tasca mentre dietro di lui avanza il corteo degli antifà britannici.

Peter Hitchens, da non confondersi col fratello Christopher, scrittore ateo dichiarato, scrive sul Daily Mail e ha abbracciato il cattolicesimo. Oltre a ciò si oppone in modo netto alla deriva dell’ideologia politicamente corretta e da tempo è nel mirino dei militanti Lgbt. Come racconta Il Foglio, nel febbraio 2019 gli fu impedito di parlare all’università di Portsmouth.

Annunciando la decisione sul sito web dell’Unione degli studenti, l’università affermò che le opinioni del 67enne giornalista britannico, che si oppone al matrimonio tra persone dello stesso sesso, “non sono in linea con la vibrante celebrazione della comunità Lgbt”. Nel mirino alcuni scritti di Hitchens contro la “polizia” del pensiero unico e a favore dell’idea tradizionale di uomo e donna.