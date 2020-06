Nel Napoli Primavera fece sfracelli, con la squadra dei campioni, tra cui Diego Maradona, riuscì a ritagliarsi un ruolo di panchinaro di lusso e di grande amico del Pibe. Memorabile la partita di beneficenza che Pietro Puzone organizzò per un bambino malato ad Acerra (video), a cui Maradona partecipò nonostante il divieto imposto dal Napoli. Un momento magico, irripetibile, che per Pietro Puzone valse sicuramente di tanti gol fatti nella porta avversaria, prima nel Napoli poi in squadre minori. Fino al 1990, quando lasciò il calcio giocato. Oggi lo ritroviamo in strada…

Puzone, Maradona e la miseria

L’ex bomber azzurro, che si laureò campione d’Italia con il Napoli di Maradona nel 1987, di cui era grande amico, oggi si è ridotto a vivere come un clochard. Come mostra questo video.

<oi Puzone andò a giocare altrove: Catania, Spezia e Ischia Isolaverde, ultima tappa di una carriera chiusa precocemente nel 1990. E a 30 anni di distanza l’ex calciatore vive ancora ad Acerra, ma attraversa un momento difficile. A segnalare la sua vicenda umana è stato un ascoltatore de La Radiazza, trasmissione in onda su Radio Marte, che ha scritto al conduttore, Gianni Simioli: «Pietro versa in condizioni disumane: è diventato un clochard, dorme sulle panchine e, probabilmente, è malato. Abbiamo segnalato al sindaco questa situazione, ma nessuno è intervenuto».

oi Puzone andò a giocare altrove: Catania, Spezia e Ischia Isolaverde, ultima tappa di una carriera chiusa precocemente nel 1990. E a 30 anni di distanza l’ex calciatore vive ancora ad Acerra, ma attraversa un momento difficile. A segnalare la sua vicenda umana è stato un ascoltatore de La Radiazza, trasmissione in onda su Radio Marte, che ha scritto al conduttore, Gianni Simioli: «Pietro versa in condizioni disumane: è diventato un clochard, dorme sulle panchine e, probabilmente, è malato. Abbiamo segnalato al sindaco questa situazione, ma nessuno è intervenuto».

Vinse lo scudetto con il Napoli. Ma oggi per Pietro Puzone le cose sono diventate veramente difficili. Lui attualmente ha 57 anni e con la compagine azzurra vinse anche una Coppa Italia, nonostante le pochissime presenze collezionate con Ottavio Bianchi.

“Oggi Puzone non ha una casa e ha bisogno di aiuto”. Questo l’appello è arrivato da un radioascoltatore della trasmissione La Radiazza di Radio Marte, al conduttore, Gianni Simioli: “Pietro versa in condizioni disumane: è diventato un clochard, dorme sulle panchine e, probabilmente, è malato. Abbiamo segnalato al sindaco questa situazione, ma nessuno è intervenuto”.

E a Napoli è già scattata la gara di solidarietà.